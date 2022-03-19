Глава Пентагона обсудил укрепление восточного фланга НАТО в Болгарии

19 мар. 20:12

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Болгарию провел переговоров с руководством этой страны, в ходе которых были затронуты вопросы, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Остин встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым и главой оборонного ведомства Драгомиром Заковым.

Глава Пентагона подчеркнул важность двустороннего стратегического партнерства и "подчеркнул, что США привержены обеспечению безопасности восточного фланга НАТО в этот решающий момент".

Уточняется, что Остин "выразил признательность Болгарии за вклад в гуманитарную помощь Украине и за размещение новой многонациональной боевой группы", передает ТАСС.