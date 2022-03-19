Китай обвинил США в геноциде

Китайский представитель при ООН обратил внимание на несостоятельность американских обвинений в адрес КНР по поводу ситуации с правами человека, призвав США признать собственные преступления.

People's Daily Online сообщает, что сначала заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин обвинил американского посла ООН Линду Томас-Гринфилд в нарушении правил поведения во время проведения памятной встречи по случаю Международного дня борьбы с расовой дискриминацией. Как сообщил Дай, в знак уважения к принимающей стране, то есть США, послу государства было дано право выступить на встрече наряду с представителями региональных групп. Однако США, проигнорировав оказанное им доверие, воспользовались случаем с целью проведения политических атак и очернения Китая, а также других стран в отношении их внутренних дел, добавил Дай.

”Такое поведение не более, чем жалкая пародия на статус принимающей стороны, - сказал китайский посол. - Обвинения со стороны Америки в так называемом ”этническом геноциде” и ”нарушении прав человека” в китайской провинции Синьцзян - откровенная ложь в рамках политической схемы, разработанной и осуществляемой именно США. Однако Китай твердо и жестко её отвергает.

Истина нанесет США и их злонамеренным и слепым последователям серьезный удар. Дай добавил, что в США лучше других знают, что такое геноцид. С момента основания Америки, правительство страны проводило систематическую политику уничтожения и разграбления американских индейцев, чья численность упала с 5 млн человек в 1492 году до 250 тыс. в начале XX века. От такого греха, по словам Дая, США не могут отмахнуться.

Китайский посол напомнил, что по данным отчета Lancet, опубликованного в октябре 2021 года, 308 800 человек в США погибли в результате полицейского насилия с 1980 по 2018 годы. За тот же период чернокожих неиспаноязычных американцев погибло от рук полицейских в 3,5 раза больше, чем белых неиспаноязычных американцев.

Число подстегиваемых политиками преступлений на почве ненависти по отношению к азиатскому населению США растет с начала пандемии COVID-19. Дай отметил, что в 2021 году в Нью-Йорке подобных случаев насилия стало на 361% больше, чем в 2020 году.

”Я бы хотел спросить у представителя США: когда вы объяснитесь перед американскими индейцами? Когда вы обеспечите этническим меньшинствам справедливую жизнь и правосудие? Когда вы ратифицируете Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин? Когда женщинам азиатского происхождения, которые стали жертвами ненависти и насилия, будет обеспечена защита?” - спросил Дай.

Он призвал ООН отказаться от высокомерия и предубеждений, отбросить двойные стандарты и перестать указывать пальцем на отдельно взятые страны как можно скорее.

”Мы все прекрасно знаем, как обстоят дела с нарушением прав человека в США. Надеюсь, что Америка перестанет намеренно игнорировать собственные ошибки, признает их и исправит”, - заключил Дай.