РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров: Россия открыта к сотрудничеству с Западом

Лавров: Россия открыта к сотрудничеству с Западом

Глава МИД РФ Сергей Лаврова заявил о том, что Россия открыта сотрудничеству со всеми странами, включая западные, однако в случае с Западом Москва сама инициативы выдвигать не намерена.

"Посмотрим, как они будут выходить из тупика, в который сами себя загнали, загнали свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

Далее глава ведомства отметил, что многие страны стали задумываться о том, как минимизировать роль доллара в международных расчетах.

1415 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version