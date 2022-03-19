Лавров: Россия открыта к сотрудничеству с Западом

19 мар. 16:45

Глава МИД РФ Сергей Лаврова заявил о том, что Россия открыта сотрудничеству со всеми странами, включая западные, однако в случае с Западом Москва сама инициативы выдвигать не намерена.

"Посмотрим, как они будут выходить из тупика, в который сами себя загнали, загнали свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

Далее глава ведомства отметил, что многие страны стали задумываться о том, как минимизировать роль доллара в международных расчетах.