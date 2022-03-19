Ставрополь в экстренно избавляют от снежных завалов

19 мар. 16:14

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в Ставрополе, это связано с неблагоприятными погодными условиями – уже неделю в регионе не прекращаются снежные осадки и метель.

По данным пресс-службе администрации города, только за прошедшие сутки на дороги Ставрополя вывели около 70 единиц снегоуборочной техники и 120-ти работников дорожных служб. В настоящее время коммунальщики вывозят снег.

"Чтобы за выходные качественно подготовить город к новой рабочей неделе, спецтехника будет работать в усиленном режиме", сказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.