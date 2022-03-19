Лавров: формат OПЕК+ не будет разрушен

19 мар. 15:43

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет никаких оснований для разрушения механизма ОПЕК+, поскольку в этом никто не заинтересован.

Он напомнил, что Вашингтон обращался с этой темой "и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу". "Все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, четко говорят, что, когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника", - цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, пока нет никаких оснований полагать, что данный механизм будет разрушен, так как никто не заинтересован в этом.