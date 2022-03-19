Борьба с уличными торговцами началась в Тбилиси

19 мар. 15:34

Уличным торговцам Тбилиси предложили переехать для продолжения своего бизнеса на разрешенные торговые площади, одной из таких является территория возле метро "Варкетили".

Кроме того, глава Тбилиси Кахи Каладзе заявил, что очередь за территорией у метро Самгори будет расчищена и благоустроена в ближайшее время, пишет Sputnik Грузия.

Кампанию по борьбе с уличной торговлей начал предшественник Каладзе – Давид Нармания, но со временем торговцы вновь вернулись на улицы, однако действующий мэр города считает, что решит эту проблему раз и навсегда.