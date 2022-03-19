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Художники и писатели Грузии посетят книжную ярмарку в Болонье

Художники и писатели Грузии посетят книжную ярмарку в Болонье

Грузинские иллюстраторы и детские писатели примут участие в Болонской детской книжной ярмарке с 21 по 24 марта. На выставке они представят стенд "Тбилиси – мировая столица книги". 

Как отмечают организаторы мероприятия, в рамках фестиваля 23 марта запланирована дискуссионная панель о проекте между директором "Тбилиси – мировой столицы книги" Нинией Мачарашвили и ее заместителем Нино Кикнадзе, передает Sputnik Грузия. 

Болонская детская книжная ярмарка – это основная  профессиональная ярмарка детских книг, проводится ежегодно в Италии с 1963 года. 

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