Художники и писатели Грузии посетят книжную ярмарку в Болонье

19 мар. 14:58

Грузинские иллюстраторы и детские писатели примут участие в Болонской детской книжной ярмарке с 21 по 24 марта. На выставке они представят стенд "Тбилиси – мировая столица книги".

Как отмечают организаторы мероприятия, в рамках фестиваля 23 марта запланирована дискуссионная панель о проекте между директором "Тбилиси – мировой столицы книги" Нинией Мачарашвили и ее заместителем Нино Кикнадзе, передает Sputnik Грузия.

Болонская детская книжная ярмарка – это основная профессиональная ярмарка детских книг, проводится ежегодно в Италии с 1963 года.