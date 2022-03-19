Кабмин РФ запустил группу в "Одноклассниках"

19 мар. 14:49

Правительство России открыло официальную группу в соцсети "Одноклассники", где ежедневно будут публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство приняло решение открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - сказано в сообщении.

Добавляется, что в группе будут ежедневно обновляться новости о ключевых решениях правительства, размещаться отчеты о мероприятиях, а также рабочих поездках Михаила Мишустина и его заместителей.