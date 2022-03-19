Более 100 граждан России и иностранных государств вывезли из Украины ВС РФ

19 мар. 14:25

Российские военные организовали безопасный вывоз 112 граждан России и иностранных государств из Херсонской области Украины в Крым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа было доставлено 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проведена "по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру Херсона".

Стоит добавить, что с начала спецоперации на Украине из Херсонской области вывезено около 400 иностранных граждан.