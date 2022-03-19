Берлин: отключение "Северного потока" приведет к росту цен в Германии

19 мар. 14:10

Президент немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не вводить новые антироссийские санкции и предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1".

"Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что если Берлин отключить газопровод, то это приведет бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в Германии.

По словам Зевинга, предыдущие и новые антироссийские санкции негативно скажутся не только на экономике России, но и "на нас". "Необходимость в новых, еще более жестких санкциях мы должны постоянно проверять заново", - добавил он.

В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз полностью прекратить торговлю с Россией.

"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду", - заявил он.

По его словам, в ходе блокады необходимо ввести запрет "входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями".