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Самый чистый населенный пункт выберут в КЧР

Самый чистый населенный пункт выберут в КЧР

Конкурс на звание самого чистого и благоустроенного населенного пункта пройдет в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона. 

Мероприятие приурочено к 100-летию республики. Конкурс стартует в апреле 2022 года. 

"Цель конкурса — улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, социально-бытовых условий жизни населения, а также выявление проблем в работе органов местного самоуправления в части благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов", - сказано в сообщении. 

При отборе основной акцент будет сделан на экологическое состояние территорий. Также будет учитываться общее благоустройство города или сельского поселения, в том числе озеленение и обустройство массовых мест отдыха. 
Победители конкурса будут определены до 15 ноября.

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