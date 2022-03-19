Самый чистый населенный пункт выберут в КЧР

19 мар. 13:57

Конкурс на звание самого чистого и благоустроенного населенного пункта пройдет в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Мероприятие приурочено к 100-летию республики. Конкурс стартует в апреле 2022 года.

"Цель конкурса — улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, социально-бытовых условий жизни населения, а также выявление проблем в работе органов местного самоуправления в части благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов", - сказано в сообщении.

При отборе основной акцент будет сделан на экологическое состояние территорий. Также будет учитываться общее благоустройство города или сельского поселения, в том числе озеленение и обустройство массовых мест отдыха.

Победители конкурса будут определены до 15 ноября.