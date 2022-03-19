Цены на сахар упали в Узбекистане

19 мар. 13:31

Среднедневная стоимость всех категорий сахара снизилась в Узбекистане на 15% за тонну в сравнении с предыдущим торговым днем, сообщает пресс-служба УзРТСБ.

Отмечается, что всего в последний торговый день на продажу выставили 2,1 тыс тонн сахара, и весь объем реализовали.

По итогам открытых торгов 18 марта среднедневная цена на все категории сахара по сравнению с предыдущим торговым днем снизилась на 15,3% - с 11 млн 921,9 тыс сумов до 10 млн 101,3 тыс сумов.

Число принявших участие в торгах биржи по сахару покупателей достигло 267 - на 32% больше, чем 17 марта, и в три раза больше, чем 1 марта.

Стоит подчеркнуть, что регионы закупают сахар, исходя из уровня потребности. Ведущими регионами являются Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (10%), Андижанская и Бухарская области (8%).