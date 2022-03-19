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Рогозин: OneWeb разорится из-за "Роскосмоса"

Рогозин: OneWeb разорится из-за &quot;Роскосмоса&quot;

Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, сообщил гендиректор госкоропорации Дмитрий Рогозин.

"Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесен компании OneWeb, потому что она теперь разорится", - цитирует Рогозина РИА Новости.

По его словам, специалисты знают, что больше не будет "никакого OneWeb'а"

Рогозин подчеркнул, что "не будет больше никаких коммерческих заказчиков", так как у "Роскосмоса" много работы в интересах страны.

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