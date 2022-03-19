США может отключить Россию от GPS

19 мар. 12:44

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационных систем GPS.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что "напрягаться" по этому поводу нет никакого смысла, поскольку каждый смартфон подключен системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.