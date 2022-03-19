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США может отключить Россию от GPS

США может отключить Россию от GPS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационных систем GPS.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что "напрягаться" по этому поводу нет никакого смысла, поскольку каждый смартфон подключен системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

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