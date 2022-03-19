В Ташкенте вспыхнул крупный пожар

19 мар. 12:26

В одном из районов Ташкента загорелся склад с бочками моторного масла, пожар тушили 6 часов, сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 18 марта вечером. Как передали в ведомстве, пожар вспыхнул на складе латвийско-узбекского предприятия "Orial Center". Информация о возгорании поступила в 20:45 по местному времени.

Отмечается, что к месту пожара прибыли десять пожарно-спасательных расчетов и пять машин специальной техники. Огонь был потушен в 21:49, при этом окончательно возгорание было локализовано лишь в 03:30 ночи.

В результате пожара было повреждено около двух тыс кв м складских помещений, в которых хранились бочки с моторным маслом.

Стоит добавить, что причины и размер ущерба устанавливаются, погибших и пострадавших нет.