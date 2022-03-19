Житель Казахстана посадил свою жену на цепь

19 мар. 11:55

В городе Тобыл Костанайской области местный житель посадил свою супругу на цепь, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Отмечается, что 44-летняя женщина обратилась в полицию для привлечения к ответственности своего мужа. Она заявила, что ночью во время бытового конфликта супруг привязал ее ногу металлической цепью к радиатору отопления. Женщина была вынуждена просидеть так до утра.

Задержанный в свою очередь сообщил, что сделал это из-за пристрастия его супруги к алкоголю. Мужчина привязал ее для того, чтобы она не ушла ночью.

По данному факту начато расследование по статье 126 УК РК ("Незаконное лишение свободы").