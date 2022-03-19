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Россия призвала ООН пресечь дискриминацию детей из России за границей

Россия призвала ООН пресечь дискриминацию детей из России за границей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова обратилась в ООН в связи с травлей российских и русскоязычных детей за границей, говорится сайте детского омбудсмена.

В своем заявлении к представителю ООН Мишель Бачелет она сообщила о многочисленных фактах дискриминации детей в ряде стран по национальному признаку.

"В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей", - сказала Львова-Белова, напомнив об антироссийской кампании в СМИ.

Омбудсмен отметила, что подобные ситуации вызывают особое беспокойство, поскольку дети нуждаются в специальной охране и заботе. "Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств", - написала она.

В заключение она призвала ООН принять меры для пресечения любых форм дискриминации детей из России.

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