В России выявили еще 32,9 тыс случаев коронавируса

19 мар. 11:29

В России за минувшие сутки выявили 32 958 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 472, в Москве - 927, в Подмосковье - 709. В Краснодарском крае - 850, в Ставропольском крае - 271, в Крыму - 395, в Дагестане - 70, в Кабардино-Балкарии - 49, в Адыгее - 78, в Карачаево-Черкесии - 45, в Северной Осетии - 43, в Ингушетии - 31, в Чечне - 24.

Общее число случаев инфицирования в России достигло до 17 551 657.

Госпитализированы за сутки 4 564 человека, что на 17,2% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки на 95 558, с начала пандемии - 16 135 267. Умерли за сутки 495 пациентов, за все время - 364 058.