Новый препарат от коронавируса появился в России

19 мар. 10:55

В России изобрели новую вакцину от COVID-19, сообщает государственный реестр лекарственных средств.

Отмечается, что Минздрав РФ зарегистрировал разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России вакцину "Конвасэл".

По данным реестра, "Конвасэл" - субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Cрок годности составляет шесть месяцев при температуре от двух до восьми градусов в защищенном от света месте.