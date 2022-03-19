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Новый препарат от коронавируса появился в России

Новый препарат от коронавируса появился в России

В России изобрели новую вакцину от COVID-19, сообщает государственный реестр лекарственных средств.

Отмечается, что Минздрав РФ зарегистрировал разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России вакцину "Конвасэл".

По данным реестра, "Конвасэл" - субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Cрок годности составляет шесть месяцев при температуре от двух до восьми градусов в защищенном от света месте.

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