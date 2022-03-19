Сердар Бердымухамедов официально стал президентом Туркменистана

19 мар. 10:46

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.

"Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны", - сказано в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты обеих палат парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, ЦИК, местных органов государственной власти, общественности и другие приглашенные лица.

Стоит добавить, что Бердымухамедов официально стал президентом Туркменистана на следующие семь лет.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Туркменистане состоялись 12 марта при участии девяти кандидатов на высший государственный пост. Победу одержал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97% голосов.