Узбекистан увеличил золотовалютные резервы

19 мар. 10:25

Центробанк Узбекистана сообщил об увеличении своих международных резервов на $935 млрд, на 1 марта 2022 года составили $35, 36 млрд.

При этом физический объем золота в резервах за месяц снизился с 11,6 до 10,9 миллионов тройских унций – порядка 21,8 тонн.

Стоимость золота в резервах снизилась на $50,4 млн - до $20,72 млрд, что привело к повышению котировок золота.

Между тем, резервы в иностранной валюте в феврале увеличились на $983,2 млн— до $13,52 млрд.

Отмечается, что валовые международные резервы с начала 2021 года возросли на $221,4 млн (до 35 360,6). Влияние роста цен на золото с $1799,25 в начале года до $1903,3 составляет $1,1 млрд.