Эрдоган открыл мост через пролив Дарданеллы

19 мар. 10:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия висячего моста "Чанаккале 1915" через пролив Дарданеллы, приуроченной к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале.

В пятницу, 18 марта в Турции состоялась церемония ввода в эксплуатацию

Как сообщает Anadolu, глава республики отметил, что мост через Дарданеллы является очередным символом развитости и мощи страны. "Мегастроительный проект был реализован в рекордные сроки – 4 года", - добавил президент.

По словам турецкого лидера, общая стоимость проекта достигла 2 млрд 545 млн евро, что позволило сократить время в пути между азиатским и европейским берегами пролива Дарданеллы с полутора часов до 6 минут.

"Мост "Чанаккале 1915" – самый протяженный в мире по размеру центрального пролета. Турция опередила по этому показателю Японию. Мост через Дарданеллы позволит Турции сэкономить только на топливе и выбросах вредных веществ €415 млн в год", - подчеркнул – Эрдоган.

Президент также уточнил, что положительный экономический эффект от задействования моста на промышленность Турции достигнет 5,3 млрд евро в год, появятся 118 тыс рабочих мест, а ВВП увеличится на 2,4 млрд евро.