АФФА сменила генсека

19 мар. 6:28

Новым генеральным секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) стал замгенсека организации Сархан Гаджиев. Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома АФФА.

На встрече, прошедшей в онлайн-формате, был также утвержден состав Попечительского совета Фонда футбольного развития (ФФР). В него вошли: Вели Гасымов (председатель), Фахраддин Манафов, Асим Худиев, Юнис Гусейнов, Ганира Пашаева, Сона Аббасова, Анар Гасанов, Рустам Эфсерли, Шаиг Гарибзаде, передает Azerisport.com.