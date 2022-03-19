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АФФА сменила генсека

АФФА сменила генсека

Новым генеральным секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) стал замгенсека организации Сархан Гаджиев. Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома АФФА.

На встрече, прошедшей в онлайн-формате, был также утвержден состав Попечительского совета Фонда футбольного развития (ФФР). В него вошли: Вели Гасымов (председатель), Фахраддин Манафов, Асим Худиев, Юнис Гусейнов, Ганира Пашаева, Сона Аббасова, Анар Гасанов, Рустам Эфсерли, Шаиг Гарибзаде, передает Azerisport.com.

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