Еще один сахарный завод построят в Казахстане

18 мар. 23:52

Власти Казахстана намерены построить еще один завод по производству сахара на юге страны. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства.

Он заявил, что Казахстан почти не экспортирует сахар, так как весь производимый объем направляется на внутреннее потребление, а 58% импортируется извне, передает Zakon.kz.

Карашукеев напомнил, что в стране есть четыре завода по производству сахара, в Жамбылской и Алматинской областях.

"В соответствии с национальным проектом АПК предусмотрены мероприятия по расширению площадей посадки сахарной свеклы. Мы планируем модернизацию заводов и строительство еще одного на юге Казахстана", - подчеркнул он.