LG Electronics приостанавливает поставки в Россию своих товаров

18 мар. 23:33

Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке российских поставок.

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", - говорится в релизе на сайте компании, передает РИА Новости.

Компания намерена следить за дальнейшим развитием ситуации на рынке.

Напомним, LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, а на рынке она долгое время входила в тройку лидеров. Компания, чей головной офис находится в Сеуле, рабоnает на рынке с 1958 года, ранее она была известна под названием Gold Star.