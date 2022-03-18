Более 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции

18 мар. 23:11

Пассажирский автобус попал в ДТП в Адане, об этом пишут турецкие СМИ.

По данным Haberturk, транспортное средство направлялось из Аданы в Анкару. В какой-то момент водитель не справился с рулевым управлением, автобус вылетел за пределы проезжей части и врезался в ограждение.

В результате пострадали 23 человека, все они были доставлены в больницу.

Среди раненых и водитель, он и еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет A-Haber.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Турции, россиян среди раненых нет.