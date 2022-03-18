Новый этап кешбэка вовлечет в туризм миллион россиян

18 мар. 23:14

Нынешней весной воспользоваться программой туристического кешбэка, второй этап которой стартовал в стране 15 марта, смогут более миллиона россиян - сообщила в своем Телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Условия программы прежние: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу с 15 марта и до 1 июля. Оплачиваются путевки картами "Мир", на нее же автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено, - передает РИА Новости.

По итогам первого в 2022 году этапа, программой воспользовались порядка 800 тыс наших соотечественников, а общая сумма кешбэка составила 15 млрд рублей.