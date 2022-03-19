Жители Афганистана останутся без телевидения?

19 мар. 8:34

В Афганистане правящее радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника встречи вещателей.

В стране ранее были популярны сериалы из Индии и Турции.

"Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту (наиболее распространенные языки в Афганистане)", - рассказал источник.

Он отметил, что запрет на иностранные сериалы в республике равносилен прекращению телевизионного вещания. "В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", - считает он.