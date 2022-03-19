Получать гранты на науку в России станет проще

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому научные центры мирового уровня смогут быстрее получать в России гранты. Такое сообщение распространила пресс-служба правительства.
"Теперь для их частичного финансирования будет достаточно предварительной информации об итогах деятельности таких центров", - говорится в нем.
Ранее бюджетные средства предоставлялись только по итогам рассмотрения всей отчетной документации, а это длительная процедура.
Кроме того, научные центры получили возможность возмещать за счет госсредств расходы на реализацию собственных программ и проектов.