Получать гранты на науку в России станет проще

19 мар. 4:29

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому научные центры мирового уровня смогут быстрее получать в России гранты. Такое сообщение распространила пресс-служба правительства.

"Теперь для их частичного финансирования будет достаточно предварительной информации об итогах деятельности таких центров", - говорится в нем.

Ранее бюджетные средства предоставлялись только по итогам рассмотрения всей отчетной документации, а это длительная процедура.

Кроме того, научные центры получили возможность возмещать за счет госсредств расходы на реализацию собственных программ и проектов.