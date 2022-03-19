Ингушетия отправила теплую одежду беженцам с Донбасса

19 мар. 2:33

Ингушские волонтеры передали гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил депутат Народного собрания республики Магомед Алисханов.

"В воинскую часть 503-го мотострелкового полка, дислоцирующегося в Сунженском районе Ингушетии, доставлены товары первой необходимости, средства личной гигиены, а также с учетом холодной погоды теплая одежда для детей и взрослых", - цитирует Алисханова "Интерфакс".

По его словам, в благотворительной акции приняли участие спикер парламента республики Магомед Тумгоев, молодогвардейцы и активисты штаба взаимопомощи "Мы вместе".

Отмечается, что в скором времени груз отправят в распределительный пункт в Ростовской области.