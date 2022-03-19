Иран в шаге от новой ядерной сделки

Иранские чиновники полны надежд, а Россия заявила, что отдельные требования были удовлетворены Соединенными Штатами, пишет Al-Monitor.

”Мы как никогда близко подошли к соглашению”, - сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян своей коллеге из Великобритании Лиз Трасс во время телефонного разговора по поводу возобновления иранской ядерной сделки. По словам Абдоллахияна, Иран готов подписать финальную версию соглашения, если ”все красные линии” будут соблюдены. ”Залог хорошего и успешного соглашения - реалистичное поведение Америки и отказ от новых несвоевременных требований”, - заметил министр.

США почти год ведут непрямые переговоры (8 раундов) с Тегераном с целью возобновить соглашение, из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Другие стороны сделки – Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай - оказывают посильную помощь в преодолении разногласий между Тегераном и Вашингтоном. Недавно Россия потребовала, чтобы санкции, связанные с Украиной, не мешали ее торговле с Ираном. В Москве также заявили, что США предоставили необходимые гарантии, и есть надежды на то, что участники переговоров вновь соберутся, продолжат с того места, на котором они остановились, и, возможно, предпримут финальные шаги.

Иранское информационное агентство Fars News Agency цитирует пресс-секретаря МИД ФРГ, который говорит, что работа над окончательным текстом соглашения уже была завершена.

В ходе переговоров Исламская Республика Иран требовала неголословного освобождения от санкций и прочных гарантий того, что соглашение не будет расторгнуто будущими американскими администрациями. Уступки, на которое пошли обе стороны, остаются предметом спекуляций. Были и другие аспекты, осложняющие переговоры и не касающиеся СВПД, в том числе санкции в отношении влиятельного Корпуса Стражей Исламской революции.

16 марта Reuters сообщил, что американские чиновники рассматривают возможность исключения КСИР из списка террористических организаций. Сторонники жесткой линии, КСИР, были признаны террористической организацией администрацией предыдущего президента Дональда Трампа в 2019 году. Запланированное исключение из списка, как передает Reuters, произойдет в обмен на уступки со стороны Ирана, но какие именно уточнено не было.

В среду был урегулирован еще один не касающийся СВПД вопрос между Ираном и Западом. Гуманитарный работник британо-иранского происхождения, Назанин Загари-Рэтклифф и еще один обладатель двойного гражданства Анушех Ансари вернулись в Великобританию после нескольких лет, проведенных в иранских тюрьмах. Хотя Иран отрицает какую-либо связь между делом Загари-Рэтклифф и давним долгом правительства Великобритании, было подтверждено, что на следующий день Лондон перевел неуплаченные ранее средства в размере $350 млн.

Британский участник ядерных переговоров Стефани Аль-Как назвала освобождение двух заключенных ”позитивным сигналом конструктивного взаимодействия” между Великобританией и Ираном. Тем не менее она столкнулась с критикой в Twitter: некоторые пользователи обвинили британское правительство в том, что оно заплатили выкуп, тем самым поощрив Иран на дальнейшее использование ”заложников” с целью продвижения собственной политической повестки.