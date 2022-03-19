Грузины погрязли в долгах

Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия по сокращению зависимости заемщиков от иностранных валют, большая часть кредитов граждан Грузии номинирована в долларах, пишет Eurasianet.

Сейчас жители Грузии пытаются справиться с последствиями пандемии COVID-19. За последние два года большое количество долларовых кредитов в сочетании с падением курса грузинского лари привели к обнищанию грузин, многие из которых столкнулись с угрозой остаться без крова. Долговое бремя резко возросло в связи с усилением безработицы до 20% в 2021 году, а также ростом инфляции до 14% - самого высокого уровня за последние 10 лет. По данным Национального банка Грузии, долг граждан составил 39% от ВВП в 2020 году и 42% в 2021 году, увеличившись с 33% в 2019 году.

За цифрами скрыта пугающая реальность: многие из долгов по-прежнему номинированы в долларах, несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия по снижению зависимости заемщиков от иностранных валют. Поскольку курс лари падает, тем, кто брал кредиты в долларах, становится всё сложнее их возвращать.

По данным Национального банка, в 2020 году доля неработающих кредитов домохозяйств (кредиты физических лиц), номинированная в долларах, почти удвоилось до 12%. Более 50% всех непогашенных кредитов в прошлом году номинированы в долларах, в том числе и 37% кредитов физических лиц.

Избыточный долларовый долг домохозяйств - серьезная политическая проблема в Грузии на протяжении последних лет. После ”революции роз” 2003 года, когда к власти пришли сторонники предоставления широких гражданских прав, коммерческие банки и другие кредиторы получили право определять собственные условия, потолок процентной ставки был отменен, а закон о банкротстве физических лиц - аннулирован. В результате расширенных возможностей кредиторы воспользовались положением заемщиков, отчаянно нуждавшихся в кредитах. Жилье стало основным залогом для физических лиц. С 2010 года тысячи семей оказались без крова, не сумев погасить кредит.

Послереволюционный экономический рост не решил проблему безработицы и неравенства в доходах. Востребованность кредитов среди домохозяйств осталось высокой. В 2004 году коммерческие банки с доступом к иностранному капиталу начали агрессивно продвигать кредиты, номинированные в иностранной валюте, в результате чего произошел кредитный бум. Центральный банк определил главными целями финансовую стабильность и низкую инфляцию, а защита потребителей от агрессивных кредиторов так и не стала приоритетом правительства.

Валютный кризис 2015-2017 годов, спровоцированный первой операцией России на Украине, негативными экономическими тенденциями в соседних странах, а также упавшими объемами денежных переводов обнажил проблемы дерегулированных финансовых рынков. Потеря почти половины стоимости лари по отношению к доллару привела к протестам. По данным Международного валютного фонда, в указанный период около 30% физических лиц-заемщиков отдавили более половины своего дохода на погашение кредита.

Только в 2018 году правительство и Центральный банк публично признали чрезмерную задолженность среди своих граждан и начали регулировать кредиторов. В тот год, накануне президентских выборов, благотворительная организация, подконтрольная миллиардеру и основателю партии ”Грузинская мечта”, погасила долги более 600 тыс. субстандартных заемщиков (17% населения).

Ситуация в нынешних условиях пандемии куда хуже, чем во время предыдущего экономического кризиса. По официальным данным, число грузин, получающих поддержку правительства, выросло более чем на 22% в 2020 году и еще на 19% - в 2021 году. Несмотря на активную помощь властей, включающую субсидирование коммунальных платежей, адресную социальную поддержку и увеличение пособий по безработице, уровень абсолютной бедности в 2020 году вырос. Как сообщает Всемирный банк, за время пандемии, из 4 млн граждан Грузии 350 тыс. человек оказалась за чертой бедности, еще 800 тыс. попали в группу с более низким доходом.

Хотя финансовое регулирование, начатое в 2018 году, помогло снизить уровень агрессивного кредитования, сегодня положение грузинских граждан куда более шаткое, чем до пандемии.