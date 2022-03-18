Индия скупает российскую нефть

Как уже сообщал "Вестник Кавказа", в целом кризис на Украине не помешал экспорту российской нефти. Теперь выяснилось, что экспорт российской нефти в Индию значительно вырос, поскольку Дели сохраняет крепкие торговые отношения с Москвой, несмотря на западные санкции.

Financial Times отмечает, что в марте российский нефтяной экспорт в Индию вырос в четыре раза, подтверждая тем самым масштабное изменение глобальных энергетических потоков с начала российской операции на Украине. Индия, третий по величине потребитель энергии в мире, ухватилась за возможность приобрести у трейдеров российскую нефть, в то время как Европа пытается отказаться от обширного товарного рынка из-за западных санкций, введенных против Москвы.

Мартовские поставки российской нефти в Индию составляют 360 тыс. баррелей нефти в день, что в четыре раза больше среднего показателя 2021 года. По данным аналитической компании Kpler, работающей с товарными рынками, среднемесячные поставки в марте, исходя из графика отгрузок, составят 203 тыс. баррелей в сутки. Экспортные данные включают информацию о грузах на танкерах, направляющихся в Индию.

Глава исследовательского отдела в Kpler Алекс Бут говорит, что Индия обычно покупает нефть CPC Blend, смесь казахской и российской нефти, но в марте были закуплены значительные объемы российского бенчмарка Urals. Вероятно, значительные скидки перевесили опасения в отношении реакции общественности.

”Отправленные нефтяные грузы из России, для которых не нашлось покупателей в Европе, уже приобретены Индией, - говорит аналитик. - В марте экспорт в Индию значительно увеличился еще до каких-либо официальных объявлений Нью-Дели”.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия окажется не на той стороне, если задумает приобрести российскую нефть. При этом она признала, что закупки не нарушат американские санкции.

Обычно российская нефть составляет меньше 5% общего импорта Индии, который в прошлом году достиг уровня в 4,2 млн баррелей в день. ”Индийские компании не закупали много нефти из России из-за высокой стоимости доставки, - объясняет аналитик компании Ambit Capital Вивекананд Суббараман. - Но теперь, видимо, ситуация меняется”.

Исполнительный директор зарегистрированной в Нью-Йорке танкерной компании Frontline Ларс Барстад рассказал, что скидка на российский сорт Urals составила $25-30, а тарифы на перевозку добавляют всего $3-4 к баррелю, поэтому закупка стала экономически выгодной.

Frontline и другие танкерные компании избегают сотрудничества с Россией из-за сложностей, спровоцированных санкциями, но у многих крупных нефтяных компаний и трейдеров заключены контракты, и юридически они обязаны продолжать перевозить российские баррели.

Индию и Россию связывают длительные отношения, охватывающие множество сфер от обороны до торговли. Президент России Владимир Путин посетил Индию в прошлом декабре, это был его второй зарубежный визит за время пандемии. До сих пор Нью-Дели воздерживается от голосования в ООН по вопросу осуждения российской операции.

Поскольку 85% индийской потребности в нефти удовлетворяется за счет импорта, более высокие цены истощают финансовые ресурсы страны. Суббараман уверен, что все три государственных НПЗ будут закупать российскую нефть, учитывая зависимость страны от импорта и политическую плоскость энергетического вопроса.

Выступая на этой неделе перед законодателями министр нефти Хардип Сингх Пури подчеркнул, что цены на энергию выросли в Индии не так сильно, как в Европе и США, увеличившись всего на 5%. Он добавил, что страна будет действовать в интересах местных потребителей в ”пределах своих убеждений”. На прошлой неделе между заместителем председателя правительства России Александром Новаком и Сингх Пури состоялся телефонный разговор. ”Мы заинтересованы в привлечении индийский инвестиций в российский нефтяной и газовый сектора, а также в расширении продаж российских компаний в Индии”, - сказал Новак.

Индийские чиновники говорят, что Центральный банк и правительство работают над созданием механизма торговли в рупиях и рублях, который облегчит торговлю в условиях западных ограничений на международные платежи из и в Россию. У обеих стран есть общие энергетические интересы. Роснефть владеет 49% акций компании Nayara Energy, которая управляет вторым по величине НПЗ в Индии. Министерство нефти и природного газа Индии, Индийская нефтяная корпорация и Nayara Energy не ответили на запрос о комментарии.