Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Новрузом

18 мар. 21:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник, корни которого глубоко уходят в азербайджанскую землю, занимает достойное место в сокровищнице народных культурных ценностей. "Этот народный праздник, являющийся полным олицетворением богатого внутреннего мира и оптимистического мировоззрения наших предков, за столетия проник в самые глубокие слои нашего бытия, внес вклад в формирование национального самосознания, превратившись в носителя высших ценностей, всегда сближал людей вокруг единой морали", - напомнил Ильхам Алиев.

Он отметил, что в решающие моменты истории азербайджанский народ хранили веру в будущее, и делать это удавалось в том числе и благодаря духовной силе, которую дает праздник Весны. И сейчас, когда весь мир охвачен глобализацией, Азербайджан дорожит традициями Новруза и хранит их, выражая таким образом почтение к своему многовековому культурному наследию.

Президент заявил, что азербайджанский народ сейчас высокими темпами реализует широкомасштабную восстановительную и созидательную работу на освобожденных землях. "Праздник с ароматом весны вдохновляет нас работать с еще большим энтузиазмом, за короткое время благоустроить эти родные края, задышавшие воздухом свободы, и вернуть их к прежней мирной жизни", - подчеркнул он.

Глава государства указал, что в праздничные дни он с благодарностью чтит память отважных сынов Отечества, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, а также передает поздравления солдатам, храбро стоящим на защите страны.

"Убежден, что наши соотечественники за рубежом вместе с нами встречают весну в свете идеологии азербайджанства, что еще больше усилит в их сердцах чувства привязанности к родному краю", - отметил Ильхам Алиев.

Он напомнил, что всех жителей страны ожидает решение важных задач всенародного значения, и выразил уверенность, что все, выражая солидарность и воодушевление, в обновляющей атмосфере весны, покажут стремление строить и созидать и успешно воплотят в жизнь "план великого возвращения в Карабах".

"Желаю всем вам весеннего настроения. Пусть этот радостный праздник принесет в каждый дом, в каждый очаг много радости, изобилия и благополучия!" - обратился президент.