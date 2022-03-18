Власти Ставрополья сформировали реестр туробъектов края

18 мар. 22:33

На Ставрополье появился реестр объектов промышленного туризма, в который вошли более 30 производственных площадок, - сообщила первый замминистра туризма и оздоровительных курортов края Елена Шконда.

"Реестр формируется совместно с заинтересованными органами исполнительной власти края, администрациями муниципальных образований и туристскими организациями", - рассказала она, передает ТАСС.

Реестр послужит основой для формирования комплексных экскурсионных программ, в которые будут включены предприятия, готовые к приему туристов. Для участников организуется показ современного состояния предприятия, а также ознакомление с ретроспективными и историческими выставками, музеями предприятий, - пояснила Шконда.

Напомним, инициатива по развитию промышленного туризма принадлежит Агентству стратегических инициатив, она запущена при поддержке Минпромторга РФ, по ее итогам будут созданы не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсивные представления, мастер-классы, квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами.