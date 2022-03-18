Ингушский завод "РИАК" будет закупать запчасти в Турции и Китае

18 мар. 22:15

Руководство ингушского завода алюминиевых сплавов "РИАК" приняло решение в условиях санкций закупать запчасти для оборудования и расходные материалы в Китае и Турции вместо европейских стран, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

""РИАК" несмотря на санкции развивает свое производство. Ранее предприятие закупало немало европейского оборудования - различные расходные материалы, в том числе порошковые краски. В нынешних санкционных условиях прорабатываются поставки запчастей из Турции и Китая", - рассказал исполнительный директор завода Алексей Сомов, передает ТАСС.

Сегодня завод работает в три смены и производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля. Общая площадь завода составляет более 11 тыс кв м.

Напомним, первую очередь производственных мощностей завода "РИАК" ввели в эксплуатацию в 2012 году, вторая очередь была запущена в апреле 2018 года. Основная часть его продукции поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО.