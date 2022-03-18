Поставки углеводородов стали темой беседы вице-премьеров России и Казахстана

18 мар. 21:47

Вице-премьер РФ Александр Новак сегодня обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в Казахстан российского газа и нефти на НПЗ, - говорится в сообщении казахстанского кабмина.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром... Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казастанского кабмина.

На встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы, также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.