В КБР заработали отраслевые штабы по экономической и социальной стабильности

18 мар. 21:36

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создали четыре оперативных штаба для обеспечения экономической и социальной стабильности в регионе в условиях санкций, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В КБР в рамках поручений президента России образованы четыре отраслевых оперативных штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в условиях санкций. Особое внимание - поддержке ключевых отраслей региональной экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в указанных сферах, на постоянном контроле - результаты ежедневного мониторинга цен на социально значимые продукты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ключевые направления деятельности штабов - обеспечение стабильного функционирования сфер малого бизнеса, инвестиций и экспорта; агропромышленного комплекса, промышленности, торговли, природных ресурсов и цифрового развития; строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и туризма; здравоохранения, образования, занятости, социальной защиты и культуры. Возгавили оперштабы первые зампреды правительства КБР Муаед Кунижев и Сергей Говоров, а также зампред правительства Марат Хубиев, а в их состав вошли руководители территориальных федеральных и исполнительных органов государственной власти КБР, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

"При необходимости для оперативного решения тех или иных вопросов штабы будут выходить на координационный штаб, который возглавляет глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков", - поведал премьер-министр КБР Алий Мусуков.