Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в строительной сфере

18 мар. 21:28

Россия в условиях санкций может активизировать сотрудничество с Узбекистаном в строительной сфере, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с послом республики в РФ Ботиржоном Асадовым.

"В сложившейся социально-экономической ситуации у наших государств появляются дополнительные возможности по расширению сотрудничества в сферах производства стройматериалов, привлечение квалифицированных кадров", - цитирует его ТАСС.

Во встрече также участвовали представители промышленных и строительных ассоциаций Узбекистана, рассматривалась возможность замены стройматериалов на те, что выпускаются в республике. С этой целью в ближайшее время будет разработан перечень строительных ресурсов, он поможет закрыть внутреннюю потребность.

Кроме того, на мероприятии был обсужден пилотный проект по привлечению специалистов из Узбекистана на стройки в РФ и кадровое взаимодействие в целом.

"Важно продолжать работу с точки зрения трудовой миграции для повышения квалификации приезжающих работников для улучшения их условий работы и увеличения заинтересованности занятости в России", - указали в пресс-службе Минстроя.