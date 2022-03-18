Житель Павлодарской области поплатится за оскорбление полицейских в соцсети

18 мар. 21:00

Житель Аксу заплатит штраф за оскорбительный комментарий в адрес полицейских в социальной сети, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В нем говорится, что 12 марта 28-летний молодой человек под постом отдела полиции разместил нецензурный комментарий, проявив неуважение к пользователям.

Было возбуждено административное производство по ч.1 ст.434 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана (Мелкое хулиганство).

Суд постановил, что нарушитель должен заплатить административный штраф в размере 5 МРП, передает Sputnik Казахстан.