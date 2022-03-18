Культурная столица Азербайджана приняла заседание к 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

18 мар. 21:00

Сегодня, 18 марта, в освобожденной от армянской оккупации культурной столице Азербайджана Шуше прошло заседание, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, в котором приняли участие высокопоставленные лица государства и правительства республики, резидент-координатор ООН в стране, а также руководящие лица структур ООН. Все они прилетели в новый Физулинский международный аэропорт – воздушные ворота Карабаха, а затем по дороге Победы отправились в Шушу.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на заседании, рассказал, что примерно через два месяца после вступления Азербайджана в ООН Шуша была оккупирована армянскими Вооруженными силами. Азербайджанцы были изгнаны из своих городов, со своих земель. Однако после 44-дневной Отечественной войны Шуша была освобождена, и сегодня это стремительно развивающийся и восстанавливаемый город Азербайджана, день ото дня меняющий свой облик, - передает АЗЕРТАДЖ.

С 1990-х годов сотрудничество между Азербайджаном и ООН изменилось. В те годы Азербайджан был страной, получающей гуманитарную помощь. Однако спустя 30 лет современный Азербайджан является полноправным членом международного сообщества и семьи ООН.

Хикмет Гаджиев напомнил, что в 2012-2013 годах Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН более чем 150 странами. В те годы Азербайджан страдал от невыполнения принципов и норм ООН, постоянной оккупации Армении. А сегодня Азербайджан вносит вклад в реализацию целей и миссий, определенных ООН, в частности, мира и безопасности.

"Сегодня и в будущем наш главный принцип заключается в том, чтобы соблюдать принципы международного права и защищать их. Руководствуясь этими принципами, Азербайджан вносит вклад в международный мир и безопасность. Наша страна выбрала многосторонний подход, а также тесное сотрудничество с различными институтами ООН. Азербайджан продолжает тесно сотрудничать в сфере безопасности и вносит вклад в этот процесс, предпринимая практические шаги. Наша страна поддерживает миротворческую миссию в различных уголках мира по мандату Совета безопасности ООН", - отметил помощник президента Азербайджана.

Миротворческая миссия Азербайджана действовала в Косово, Афганистане и других странах. Сегодня и в Судане находятся азербайджанские миротворцы, а Азербайджан имеет статус страны со средним развитием и его ожидает более перспективное будущее, - подчеркнул Гаджиев.

"Мы высоко ценим вклад ООН и ее институтов в этот процесс. ООН поддерживает Азербайджан с первых лет независимости. Сегодня Азербайджан открыл новую страницу в своей повестке дня, которая связана с восстановлением освобожденных от оккупации территорий. В этом процессе мы видим в ООН партнера Азербайджана. В ходе визитов в нашу страну представители ООН поделились своими первоначальными предложениями и рекомендациями с правительством Азербайджана. Институты ООН также тесно сотрудничают с Азербайджаном в сфере разминирования. Эта проблема является одним из главных препятствий в нашей повестке дня развития", - поведал Хикмет Гаджиев.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении подчеркнул, что в минувшем году Баку отправил странам мира гуманитарную помощь на $ 30 млн, а в период пандемии Азербайджан, председательствующий в Движении неприсоединения, оказал гуманитарную поддержку более 80 странам, а пять стран обеспечил вакцинами на $2 млн.

Министр отметил, что сразу после завершения войны Азербайджан приступил к широкомасштабным работам по строительству и реконструкции на освобожденных территориях.

"Реконструкция этих территорий, сравненных с землей в период оккупации, достойное и безопасное возвращение в родные края бывших вынужденных переселенцев, интеграция граждан армянского происхождения Азербайджана в политическую, экономическую и другие сферы жизни страны и формирование как равноправных граждан являются одними из главных приоритетов. Главным препятствием на освобожденных землях является минное загрязнение этих территорий. Это создает препятствия для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, а также работ по реконструкции. Было бы хорошо, если представители институтов ООН совершили поездку в эти регионы и воочию увидели все происходящее. Надеемся, что эти миссии в своих отчетах обстоятельно представят все увиденное ими и выступят с конкретными предложениями. Конечно же, в этих отчетах не должна оставаться в стороне и работа, проделанная правительством Азербайджана за короткое время", - добавил глава МИД Азербайджана.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в своем выступлении подчеркнула, что институты ООН окажут помощь Азербайджану в восстановлении и разминировании освобожденных от оккупации территорий.

"2 марта 1992 года Азербайджан стал членом ООН, и на протяжении этих лет мы стремимся к укреплению нашего сотрудничества. Открыв впервые наш офис в Баку , мы помогали беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим от конфликта. 1 марта 2021 года было подписано соглашение, отражающее главные направления сотрудничества между Азербайджаном и ООН на последующие пять лет. Это связано с гендерным балансом, окружающей средой, инклюзивностью и другими вопросами", - рассказала резидент-координатор, высоко оценив роль Азербайджана в Движении неприсоединения и усилия страны в борьбе с пандемией в рамках этой организации.

Министр экологии и природных ресурсов страны Мухтар Бабаев с трибуны заседания отметил, что охрана окружающей среды всегда была одной из главных задач Азербайджана. С этой точки зрения вопросы "зеленого" развития и "зеленой энергии" являются для нее приоритетами. Также министр подчеркнул, что Азербайджан намерен развивать на освобожденных от оккупации территориях зеленую энергетику, также основной акцент при их восстановлении делается на обеспечение населения чистой питьевой водой.

Еще одним приоритетом для Азербайджана является развитие возобновляемых источников энергии, а также создание зоны "чистых нулевых выбросов".

"Поддержка международных организаций важна для восстановления освобожденных территорий", - добавил глава Минэкологии страны.

После выступлений участникам форума была представлена почтовая марка, посвященная 30-летию связей Азербайджана с ООН, после чего заседание продолжилось панельными заседаниями.

Основной целью Шушинского заседания было создание благоприятной площадки для рассмотрения пути, пройденного к Целям устойчивого развития в партнерстве между Азербайджаном и ООН, а также обсуждение новых приоритетов и возможностей Азербайджана в постпандемийных и постконфликтных реалиях.

Проведение его именно в Шуше имеет особое символическое значение: город является не только культурной столицей Азербайджана, но и символом восстановления и созидания, прогресса региона и победы. Сейчас Азербайджан проводит работы по капитальной реконструкции и восстановлению на пострадавших от конфликта территориях, последовательно расширяя деятельность и применяя при этом самые передовые стандарты, инструменты и технологии. Процесс возрождения на освобожденных от оккупации территориях имеет важное значение для Азербайджана в плане приближения страны к Целям устойчивого развития.