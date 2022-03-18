США ограничат обслуживание 99 российских "Боингов"

18 мар. 20:52

Минторг США примет меры в отношении ряда самолетов, летавших в РФ в нарушение американского экспортного контроля, - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства сегодня.

Американский Минторг направит различным компаниям по всему миру уведомление о том, что заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запчастей или услуг коммерческим и частным самолетам, "летавшим в Россию с очевидным нарушением правила экспортного контроля США", требуют разрешения, и компании, оказавшие эти услуги указанным транспортным средствам, могут подвергнуться мерам со стороны США, которые могут включать "существенные тюремные сроки, штрафы, потерю экспортных привилегий или иные ограничения", - говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

Опубликованный американским Минторгом список воздушных судов включает 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются российскими пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками, в том числе "Аэрофлотом", AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастаром".