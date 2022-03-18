Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины

18 мар. 20:33

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

В ответ на выраженные Эммануэлем Макроном озабоченности российский лидер вновь подчеркнул, что в ходе военной спецоперации ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирного населения, в том числе устраивая гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации.

"При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса", - отметили в Кремле.

Президенты также рассмотрели положение дел на переговорах российской и украинской делегаций.

"В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - указано в сообщении.

Путин и Макрон "условились оставаться на связи".

Беседа состоялась по инициативе французской стороны.