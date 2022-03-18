Минфин готов перераспределить почти полтриллиона бюджетных средств

18 мар. 20:30

Минфин РФ предложил правительству перераспределить в текущем 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 млрд рублей, - говорится в сообщении министерства.

"В целях минимизации последствий ограничительных мер Минфин России совместно с профильными ведомствами разработал и направил в правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объёме 485,9 млрд рублей", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Это позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета, - указывает Минфин.

Планируемые расходы федерального бюджета на оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется, - добавили в министерстве.