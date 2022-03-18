Первенство Азербайджана и чемпионат Баку по спортивной гимнастике пройдут 25-26 марта

18 мар. 20:23

В Баку 25-26 марта пройдут 6-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. Такое сообщение распространила пресс-службп Федерации гимнастики Азербайджана.

В нем говорится, что на Национальной арене гимнастики выступят 79 спортсменов, представляющих Ocag Sport, Бакинскую школу гимнастики, Сумгайытский олимпийский спортивный комплекс, Сумгайытскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва и Балакен.

В турнире примут участие гимнасты из категорий дети, юноши, молодежь и взрослые.

Напомним, после двухлетнего перерыва, в результате смягчения антикоронавирусных мер, на соревнования смогут прийти зрители. Для лиц старше 18 лет необходим действующий сертификат о прививке против COVID-19, документ, подтверждающий наличие иммунитета, или сертификат о противопоказаниях к прививке.