Си Цзиньпин призвал Байдена отказаться от санкций и помочь переговорному процессу

18 мар. 20:19

От санкций США страдают простые люди, - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, призвав его поддерживать переговоры России и Украины.

"США и НАТО следует вести диалог с Россией, чтобы разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности", - сказал глава государства, слова которого приводит МИД Китая, передает РИА Новости.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай всегда выступал за соблюдение международного права и общепризнанных норм международных отношений, необходимости придерживаться Устава ООН, а также за всеобщую, совместную и устойчивую концепцию безопасности.

"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", - добавил он.

В свою очередь Байден заверил, что США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине. Президент Байден изложил позицию американской стороны и выразил готовность взаимодействовать с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации", - сообщает МИД Китая.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин всегда выступает за мир и против войны, что является исторической и культурной традицией Китая.

"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", - заявил Си Цзиньпин, отметив: в долгосрочной перспективе необходимо взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательное построение сбалансированной, эффективной и устойчивой системы глобальной и региональной безопасности.