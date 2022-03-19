Как работает железнодорожная дипломатия Турции, Ирана и Пакистана

В современном взаимозависимом мире геоэкономика стала важным фактором расширения сотрудничества. С целью укрепления отношений большинство стран начали прибегать к нетрадиционным видам дипломатии. Один из таких видов - железнодорожная дипломатия, пишет Modern Diplomacy.

Железнодорожная дипломатия - метод поддержки экономических приоритетов страны в рамках ее внешней политики. При таком дипломатическом подходе государства могут развивать друг с другом добрососедские отношения, создавая обширную железнодорожную сеть для получения коллективных или взаимных экономических выгод. Железнодорожная дипломатия показывает надежные геоэкономические и геостратегические сигналы. Как средство наземного транспорта, которое может обеспечить последующие экономические возможности, железнодорожное сообщение заслуживает особенного внимания.

Железнодорожная дипломатия - явление не новое, она применялась в разных регионах мира, способствуя укреплению международных связей и становясь все более важным фактором внешней политики.

Недавно три страны - Пакистан, Иран и Турция - возобновили работу железнодорожного контейнерного сервиса, связывающего Исламабад, Тегеран и Стамбул (ITI), который стал последним примером железнодорожной дипломатии. Запуск железной дороги Исламабад - Тегеран - Стамбул был осуществлен в 2009 году, но в 2011 году его работа была приостановлена из-за наводнения в Пакистане. Решение о возобновлении контейнерных железнодорожных перевозок ITI было принято на министерском совещании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2020 году.

В 1964 году Турция, Пакистан и Иран основали Организацию регионального сотрудничества по развитию, которая в 1985 году была переименована в ОЭС. Это специальная организация в соответствии с Уставом ООН, целью которой является формирование единого рынок услуг и товаров.

Железнодорожный контейнерный сервис ITI направлен на увеличение торговли между Турцией, Пакистаном и Ираном. На прохождение этого маршрута между Пакистаном и Турцией поезду требуется примерно 13 дней, что намного быстрее и дешевле, чем около 35 дней по морю. Ввод в эксплуатацию железнодорожного контейнерного сервиса ITI из Пакистана в Турцию через Иран в декабре 2021 года стал большим достижением в обеспечении региональной связности в регионе ОЭС.

Железная дорога Исламабад-Тегеран-Стамбул - новый железнодорожный коридор, по которому Турция получает доступ к южной Азии, региону с самой высокой в мире плотностью населения. Пакистан получает возможность как увеличить свой экспорт, так и укрепить свои позиции на международных рынках, особенно европейских.

Из-за своего расположения Иран стал транзитной страной, играющей важную роль в торговле между Западом и Востоком. С другой стороны, это помогает Ирану обходить санкции США. Для Тегерана этот торговый маршрут выгоден, поскольку торговля между странами ОЭС осуществляется в местной валюте, а не в долларах США.

Наряду с железнодорожным контейнерным сервисом ITI, Иран недавно подписал трехсторонний меморандум с Казахстаном и Туркменистаном по использованию железнодорожного коридора "Казахстан-Туркменистан-Иран". Этот шаг определенно создаст взаимовыгодные условия для бизнеса и промышленников стран ОЭС.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши говорит, что по маршруту ITI могут отправиться и пассажирские поезда для дальнейшего улучшения региональной связности и экономической интеграции.

Пакистан, Иран и Турция активно участвуют в китайской инициативе "Один пояс - один путь" - многомиллиардном инфраструктурном и инвестиционном проекте. Есть вероятность, что к железнодорожной дипломатии может присоединиться и Китай, подключившись к транснациональной железной дороге ITI. Пакистан ведет переговоры с Китаем о соединении Исламабада с Кашгаром (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР) железной дорогой, сейчас между ними можно передвигаться по Каракорумскому шоссе.

Китай считает железнодорожное сообщение основной опорой инициативы "Один пояс - один путь". Если Пекин присоединится к ITI, это лишь дополнит китайский проект и свяжет экономики и инфраструктуру стран Азии, Африки и Европы.

Контейнерный железнодорожный сервис Исламабад-Тегеран-Стамбул продолжает работать в полную силу. Это долгосрочный проект, который улучшит двустороннее сотрудничество и укрепит коммерческие и экономические связи между тремя странами. В ближайшем будущем железнодорожная дипломатия может получить дальнейшее развитие. Контейнерная железная дорога ITI - лишь начало, проект сыграет важную роль в расширении региональной связности и продвижении коммерческой и экономической деятельности в регионе ОЭС.