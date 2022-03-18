Российские правоохранители "накрыли" межрегиональную финансовую пирамиду

18 мар. 19:53

Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Противоправная деятельность мошенниками велась с 2014 года на территории нескольких регионов России, где они создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, работавшие под единым брендом. Людям предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых, хотя инвестиционной деятельностью фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

"В ходе расследования установлено, что от незаконных действий пострадали более 12 тыс человек, а общий ущерб составил не менее 9 млрд рублей", - рассказала Волк, передает ТАСС.

Следователи уже предъявили обвинение по статье о мошенничестве девяти задержанным, четверо из них арестованы, пятеро объявлены в розыск. По местам их проживания проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, - добавила представитель ведомства.

Личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды устанавливаются.