Ракета "Союз" стартовала к МКС

18 мар. 19:39

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С.П.Королев" ("Союз МС-21") и космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым сегодня стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Полет к МКС будет проходить по двухвитковой схеме, а стыковка корабля к узловому модулю "Причал" запланирована на 22:05 мск. Это будет первая стыковка к модулю после его интеграции в состав МКС, а впервые за много лет к Международной космической станции летит полностью российский профессиональный экипаж, - передает ТАСС.

Космонавты проведут на борту МКС 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября.

На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и прочее. На экспедицию запланированы семь выходов в открытый космос.