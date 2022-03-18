Глава СКР выдвинул ряд предложений по регулированию миграционных процессов

18 мар. 19:22

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выдвинул несколько предложений по регулированию миграционных процессов, свои идеи он озвучил на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

На мероприятии было заявлено о необходимости реализации мер по предотвращению дальнейшего роста криминальных проявлений среди мигрантов.

Для совершенствования госполитики в этой области председателем СКР внес ряд предложений по регулированию миграционных процессов.

"Особое внимание уделено вопросам проведения регулярных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления лиц, незаконно находящихся на территории РФ, предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, и экстремистских материалов", - говорится в сообщении на сайте СКР.